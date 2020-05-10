Останки погибшего в 1942 году в боях под Смоленском казахстанца доставили на Родину

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Сегодня, в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ранним утром военный борт доставил на столичную авиационную базу останки казахского солдата, который погиб в октябре 1942 года в боях под Смоленском, передает Kazakhstan Today.

Останки военнослужащего были обнаружены в начале апреля в Тёмкинском районе Смоленской области при проведении поисково-разведывательной экспедиции. Благодаря сохранившемуся медальону, удалось установить имя бойца. Неизвестным солдатом оказался Медет Аманжолов родом из села Жастерек Шетского района Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

По информации ведомства, перед войной Медет Аманжолов был призван в армию и в 1941 году сразу отправился на фронт. Ему тогда было 24 года. Последним местом службы Медета была отдельная разведрота 125-й отдельной стрелковой бригады.

Родные солдата до сих пор живут в Шетском районе. В 1942 году семья получила письмо о том, что Медет Аманжолов героически погиб, защищая Смоленск. Много лет потомки безуспешно пытались найти место его захоронения, и вот спустя 78 лет солдат вернулся на Родину", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что семья хотела лично поехать на место захоронения, но в нынешней ситуации с коронавирусом это стало невозможным. Вернуть останки казахского солдата на Родину удалось силами военной авиации. В ближайшее время они будут переданы родственникам для перезахоронения с воинскими почестями на кладбище Агадырь Шетского района.

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