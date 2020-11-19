Численность населения Казахстана на 1 октября составила 18 809,2 тыс. человек

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана на 1 октября 2020 года составила 18 809,2 тыс. человек. По сравнению с 1 октября 2019 года численность населения увеличилась на 238,9 тыс. человек, или 1,3%, передает Kazakhstan Today.

Численность населения страны на 1 октября 2020 года составила 18 809,2 тыс. человек, в том числе городского - 11 087,5 тыс. человек (58,9%), сельского - 7721,7 тыс. человек (41,1%), сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: в Алматы (63,9 тыс. человек), Нур-Султан (49,5 тыс. человек) и Шымкент (32,8 тыс. человек).

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