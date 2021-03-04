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В МОН рассказали, когда начнется прием документов в 1 класс

03.03.2021 19360
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в Министерстве образования и науки, это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса. 
 
Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. 
 
Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.
 
Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:
 
- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
 
- копия свидетельства о рождении ребенка;
 
- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 "Паспорт здоровья ребенка";
 
- документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
 
- две фотографии 3х4.
 
Заявление рассматривается 1 рабочий день.
 

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