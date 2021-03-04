В МОН рассказали, когда начнется прием документов в 1 класс

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Министерстве образования и науки, это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса.
Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.
Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.
Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:
- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 "Паспорт здоровья ребенка";
- документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
- две фотографии 3х4.
Заявление рассматривается 1 рабочий день.
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