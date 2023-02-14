13.02.2023, 08:26 46736
В Темиртау пьяный водитель протащил полицейского 200 метров
Задержанный арестован на 30 суток
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Темиртау. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау пьяный водитель протащил патрульного полицейского 200 метров и съехал в кювет. Об этом сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, 11 февраля в Темиртау на проспекте Мира около 00.35 наряд батальона патрульной полиции остановил легковой автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. На требование полицейских предъявить регистрационные документы на автомашину он ответил, что их у него нет. Полицейские почувствовали, что от водителя исходит запах алкоголя, и потребовали, чтобы он вышел из машины. Не закрывая дверь автомашины, водитель резко тронулся с места и попытался скрыться. Один из полицейских запрыгнул в салон авто нарушителя, при этом его левая нога осталась снаружи. Водитель протащил патрульного 200 метров и съехал в кювет. Полицейский вытащил его из салона автомашины и уложил на землю.
Водитель был направлен в наркологический диспансер, где было установлено "алкогольное опьянение средней степени".
В отношении нарушителя составлены протоколы по статье 608, статье 613 и статье 667 КоАП. Решением суда он арестован на 30 суток, а также лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.
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14.02.2023, 10:10 3131
Смаилов дал ряд поручений по усилению безопасности в школах
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападения школьника с топором на учеников в школе Петропавловска премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны.
Уважаемые коллеги, конечно, это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.
Он отметил необходимость вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений.
Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности, через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях", - поручил глава кабмина.
В ходе заседания первый замглавы МВД РК Марат Кожаев рассказали подробности происшествия в школе Петропавловска.
Сообщение о нападении поступило в полицию 13 февраля в 7.52. По записям камер наблюдения установлено, что в 07.40 в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор и нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-ой этаж. К этому времени в школе собрались ученики.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый одел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, состояние стабильное.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС. Законным представителем признана его мать.
Расследованием также установлено, что у подозреваемого. имелись проблемы с психическим здоровьем. С 22 октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья" в Алматы, откуда 23 ноября был выписан с рекомендацией, продолжить обучение по общеобразовательной программе.
Представитель МВД также уточнил, что в помещении школыи на прилегающей территории имеются 42 камеры видеонаблюдения, имеются 5 тревожных кнопок, выведенных к ТОО "СА BARS NEXT" (обеспечивают выезд группы быстрого реагирования при поступлении вызова). В день происшествия на первом этаже школы находилась охранник-вахтер.
Ход расследования взят на контроль, по его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других выявленных нарушений законности", - добавил Кожаев.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам. двум детям после нападения потребовалась экстренная госпитализация. Им под наркозом обработали раны. Третий ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры. в Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.
14.02.2023, 09:19 4861
В Жетысуской области подросток напал с ножом на своих ровесников
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Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Балпык би Коксуского района Жетысуской области 17-летний подросток напал с ножом на своих ровесников.
Пострадавшие оказались односельчанами подозреваемого, их с несколькими ножевыми ранениями доставили в районную больницу. Сейчас их состояние медики оценивают как стабильное. Однако один из них еще находится в реанимационном отделении. По данным полиции, нападавший задержан и находится под стражей, сообщает Almaty.tv.
10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей, 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 24, статье 99 УК РК", - сообщила официальный представитель областного департамента полиции Меруерт Темирханова.
Как сообщалось ранее, в Петропавловске девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и напал на школьников. Двое пострадавших детей доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
14.02.2023, 08:12 6986
В Турции арестовали притворявшегося жертвой стихии подрядчика рухнувшего здания
По последним данным, в результате стихии в Турции погибли более 31 тысячи человек
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Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядчика строительства одного из жилых домов, рухнувшего в турецкой провинции Хатай после землетрясений, задержали в турецкой провинции Анталья, а затем суд отправил его под арест.
Сообщается, что подрядчик был задержан в отеле, где он притворялся пострадавшим от катастрофы, пишет газета "Известия".
Омер Джихан, владелец Cihan İnşaat, подрядчика строительства здания Tower Apartment, которое было разрушено в Хатае в результате землетрясения в Кахраманмараше, был задержан 12 февраля в отеле, где останавливались пострадавшие от землетрясения", - сообщили СМИ.
Добавляется, что Джихан вместе со своей семьей готовился бежать за границу в ближайшее время.
Кроме того, по данным ТАСС, его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. Полиция сочла, что он может бежать из страны. Дом, который построила его компания, также был разрушен.
В Стамбуле арестовали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций. В аэропорту города был задержан Явуз Каракуш, который с супругой пытался вылететь в Грузию. "Было построено 44 дома, четыре разрушились. Все строилось по нормам", - утверждал он на допросе.
Прокуратура Аданы санкционировала взятие под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками. Арестован глава подрядной компании, который находился на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Власти Шанлыурфы задержали 11 лиц в связи с гибелью 33 человек под завалами жилого дома. Власти Малатьи объявили в розыск 31 человека.
Также 12 февраля министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в стране после землетрясений по обвинению в мародерстве арестовано как минимум 57 человек. Днем ранее сообщалось, что в восьми провинциях Турции были задержаны 48 человек, подозреваемых в кражах и грабежах после землетрясения.
По данным РИА Новости, в Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий. Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.
В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которое уже обрушилось, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии", - заявил министр Мурат Курум на брифинге в Газиантепе.
По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.
Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
12.02.2023, 17:25 76906
Более 600 человек, застрявших на дороге из-за непогоды, эвакуировали через КТЖ
Фото: КТЖ
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 600 человек, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, перевезено АО "Пассажирские перевозки", сообщает пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
В условиях снегопада, метели, закрытия автомобильных дорог АО "НК "ҚТЖ" организован вывоз железнодорожным транспортом людей, эвакуированных с занесенных снегом автодорог.
В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 600 человек на участке Тараз - Шымкент пассажирскими поездами:
- № 71 Астана - Шымкент - 125 пассажиров;
- № 56 Кокшетау - Кызылорда - 250 пассажиров;
- № 21 Семей-Кызылорда" - 79 пассажиров;
- № 23 Алматы - Актобе - 192 пассажира;
- № 1 Алматы - Ташкент перевезено 35 пассажиров.
12.02.2023, 12:27 89061
В двух областях Казахстана закрыты трассы
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 11.40 12 февраля в двух областях в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) действуют ограничения движения на двух участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
Движение ограничено для всех видов транспорта.
В Жамбылской области закрыт участок трассы Алматы - Ташкент - Термез, км 534-593 от села Айша-Биби до границы Туркестанской области.
В Туркестанской области закрыт участок трассы Алматы - Ташкент - Термез, км 593-632 от границы Жамбылской области до села Машат.
12.02.2023, 12:16 89621
Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн-обучение
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Стамбул. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле обратилось к обучающимся в Турции казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн- обучение. Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах.
Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:
- провинции, относящиеся к посольству РК в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан, -
1. консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41;
2. третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07;
3. помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04;
4. дежурный комендант - +90 312 491 91 00;
электронная почта: ankara@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин, -
1. вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75;
2. сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11;
3. дежурный комендант - +90 242 324 26 11;
электронная почта: antalya@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству РК в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын, -
1. консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86;
2. консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77;
3. дежурный комендант - +90 212 662 53 47;
электронная почта: istanbul@mfa.kz.
12 февраля в Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
12.02.2023, 11:33 92611
В Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела погибших в Турции граждан Казахстана Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы.
Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью, и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя. Наш консул посетил Сабину Мамадьярову, ее состояние здоровья хорошее. Ей провели операцию на поврежденную руку. По словам врачей, ей еще необходимо оставаться некоторое время под их наблюдением", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи.
11.02.2023, 12:51 136396
В Алматы сократят интервал движения поездов метро в часы пик
С 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг населению города Алматы с 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав.
На линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд, рассказали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы".
С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен Алматы".
В компании напомнили, что в 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро "Сарыарка" и "Б.Момышұлы", с связи с чем пассажиропоток увеличился почти в двое и достиг 85 тыс перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из 4 вагонов и общей вместимостью 938 человек.
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