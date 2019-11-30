В 2023 году 100% жителей Алматы будут обеспечены питьевой водой

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - 105 тысяч жителей 23 микрорайонов южной столицы будут на 100 процентов обеспечены питьевой водой в 2023 году, сообщил на брифинге в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, работа по проведению линий водоснабжения и канализации уже началась.

Одним из факторов, прямо и косвенно влияющих на обеспечение общественной безопасности, является уличное освещение.

"Мы переориентировали городской бюджет на освещение улиц, которые ранее никогда не освещались. На сегодня завершено строительство наружного освещения на 208 таких улицах", - сообщил Бакытжан Сагинтаев, отметив, что в следующем году освещение будет налажено еще на 1176 улицах. Таким образом, уровень наружного освещения будет также доведен до 100 процентов.

Тем временем доля благоустроенных дворов Алматы достигает 55%. С начала текущего года обустроено 672 дворовые территории. С 2020 года начнется реализация масштабной программы "Мой двор". Полное благоустройство дворов завершится в ближайшие два года.

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