01.02.2023, 16:38 41731
Численность населения Казахстана приближается к 20 миллионам
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человек, сообщает Бюро национальной статистики АСПР РК.
Из них городское население составило - 12 208,2 тысячи, сельское - 7 556,7 тысячи человек", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что численность населения выросла за счет естественного прироста на 268 791 человека, сальдо миграции отрицательное - -6946.
По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек", - добавили в бюро.
Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана на 1 сентября 2022 года составила 19 666,8 тысячи человек.
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01.02.2023, 11:21 50666
В "Отбасы банке" опровергли информацию о выплате 116 тысяч тенге от государства
В банке просят верить только официальным источникам
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В интернете распространилась ложная информация о том, что можно получить 116 680 тенге от государства при поддержке "Отбасы банка".
Мошенники утверждают, что каждый гражданин РК, имеющий трудовой стаж более десяти лет, может получить трудовой вычет на действующие счета "Отбасы банка". Злоумышленники просят отправить слово "Привет" на WhatsApp по ссылке.
Просим для вашей безопасности не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными и верить только официальным источникам банка. Будьте бдительны, всегда проверяйте информацию только из официальных источников банка", - обратили в пресс-службе "Отбасы банка".
01.02.2023, 10:47 52511
Предпринимателям Актобе необоснованно затягивали продление сроков аренды земель Дополнено
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Актобе. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области выявил необоснованное затягивание рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков в городе Актобе, сообщает пресс-служба Антикоррупционного ведомства.
В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что в отдел земельных отношений города с ноября 2022 года по настоящее время от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков.
Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка. Таким образом, отдел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса", - пояснили в пресс-службе.
Антикоррупционная служба по Актюбинской области внесла рекомендации по устранению административных барьеров акимату. После чего продление аренды земельных участков для обратившихся предпринимателей было одобрено.
Дополнено 01.02.2023, 12.05
В Северо-Казахстанской области акимат создавал административный барьер для бизнеса. В Кызылжарском районе с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.
24 января в департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель. В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта. Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было", - рассказали в Антикоре.
На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.
Напомним, предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению.
01.02.2023, 09:09 55956
В Карагандинской области из-за дорогих кормов сельчане вырезают скот
Фермеры жалуются, что держать коров, лошадей и баранов стало невыгодно
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Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сельчане вырезают скот в Карагандинской области. Идти на этот шаг их вынуждают слишком дорогие корма для животных. О своем бедственном положении уже заявили около 30 фермеров Бухар-Жырауского района.
Держать коров, лошадей и баранов стало невыгодно. Потому от хозяйства люди отказываются целыми подворьями, сообщает Astana.tv.
Сейчас все держат лошадей, надеются, что будут сами в степи пастись. Но в этом году земля замерзла. Был дождь, таяние, потом снег. Мороз. И лошадям не найти траву. И автоматически подорожал кумыс. Мы подняли цену на кумыс, было 1300, стало 1500. А коров мы и вовсе не держим. Невыгодно. Молоком и мясом корова себя не оправдает", - говорит фермер Каршыга Муздыбаев.
По данным телеканала, обычные отруби для фермеров сейчас на вес золота. Если раньше за один мешок отдавали 1400 тенге, то сейчас все 2000 тенге.
Десятки фермеров пришли просить помощи у местного акимата. Некоторые уже зарезали своих коров. Скот себя не оправдывает. Заводы закупают молоко всего за 120 тенге за литр. Тогда как в городских магазинах продукт стоит уже в три раза дороже. Основная разница идет в карман перекупщикам, уверены собравшиеся.
Для чего мы скот держим? Вот зарезали, сдали. В день 8 мешков отрубей выходит. Пришлось зарезать, сдать. 8 голов держал, но всех сдал", - рассказал фермер Айбек Мукушев.
В управлении сельского хозяйства области объясняют, что снизить цену на корма они не могут. Мол, стоимость диктует рынок.
Перерабатывая одну тонну пшеницы, получая 240 кг отрубей, мелкомбинаты не разбогатеют. Они нам говорят, что подорожала мешкотара, перевозка, рабочая сила. И мукомолы вынуждены были поднять цены на корма", - говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства региона Сырым Бошпанов.
Субсидии, финансовая помощь от государства может быть только крупным фермерским хозяйствам, отмечают в управлении. Выход один - объединяться в сельхозкооперативы. Но стоит ли овчинка выделки? Вопрос остается открытым.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса.
01.02.2023, 08:34 57336
В Жамбылской области школьники нашли древние артефакты
Фото: Almaty.tv
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Тараз. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области двое школьников из села Каракемер нашли древний кувшин.
Этот артефакт с бронзовыми украшениями, по мнению ученых-археологов, датируются примерно IX-XII веками нашей эры. Теперь специалисты собираются провести исследования на месте исторической находки, сообщает Almaty.tv.
Весной прошлого года восьмиклассник из средней школы имени Толе би Артем Муравьев, играя на холме, случайно нашел браслет с отметками и керамику. Спустя время шестиклассник Жумабай Касымхан обнаружил бронзовые серьги и браслеты. Об исторической находке мальчишки сразу же рассказали взрослым. В местной школе даже появился уголок с такими артефактами.
Я нашел его, играя с друзьями. Внутри что-то блестело. Потом я попробовал выкопать его. Посмотрел, подумал, что это что-то интересное, и отнес в школу", - сказал школьник Артем Муравьев.
С холма Торткуль открывается красивый вид на наш аул. Я туда поднялся и под ногами заметил этот исторический артефакт и отнес его в школу", - сказал школьник Жумабай Касымхан.
В IX веке на этих землях правил Карлукский каганат, веком позже пришли караханиды. К слову, этот холм в те времена был городищем под названием Адахнет, который располагался пусть и не на главной ветке Великого шелкового пути, но на второстепенной. Тем не менее торговля здесь была бурной", - говорят археологи.
Научно-исследовательская работа на этом городище не проводилась еще. Но по найденным местными жителями артефактам можно сказать, что это городище существовало в IX-XII веках нашей эры", - сказал историк Сауран Калиев.
Теперь по хорошо сохранившейся окраске кувшина специалисты планируют провести исследования в этой местности, чтобы раскрыть древнюю тайну, которой окутаны эти края.
01.02.2023, 08:01 59461
Информационное сообщение по размещению агитационных материалов
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Общие условия предоставления ТОО "Kazakhstan Today Media Group" (Далее - Сайт) интернет-площадей на сайте kt.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных на 19 марта 2023 года.
Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора.
Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и Кандидатом либо доверенным лицом Кандидата. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении Кандидата или доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;
5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;
5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.
Заявления принимаются Сайтом в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 18 февраля 2023 года в рабочие дни (пн.- пт.) с 10:00 до 19:00 (время Астаны) по адресу: Республика Казахстан, А15B2B8, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. К. Салыкова, дом 10. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7 727 222 36 80 или на e-mail: agency@kt.kz.
Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.
Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.
Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 18:00 (время Астаны) 18 февраля 2023 года и продлится до 23:59 (время Астаны) 17 марта 2023 года.
Агитационные материалы предоставляются Сайту в готовом виде, в объеме, предусмотренном договором, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты размещения на Сайте.
Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.
В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.
Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре, либо счете.
Сайт вправе отказать в выходе агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб достоинству или деловой репутации других Кандидатов.
Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.
В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.
ПРАЙС-ЛИСТ
• Размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языках (до 3500 знаков) - 448 000 тенге
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• Размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 240 000 тенге
• Размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo), хронометраж - не более 15 минут) - 240 000 тенге
Стоимость размещения баннеров на Сайте
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Формат баннера
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Цена в KZT за ~ 180 тыс. показов
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450 000
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Главная - справа 240x400
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400 000
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Главная - снизу 468x60
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300 000
Общие требования к баннерам: Вес баннера не должен превышать 5 Мб. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.
Стоимость размещения указана без НДС, поскольку ТОО "Kazakhstan Today Media Group" не является его плательщиком согласно нормам НК РК.
31.01.2023, 12:59 99286
Свыше полутора тысяч проблемных вопросов озвучили граждане во время встреч с министрами и акимами
Населением было поднято более 33,4 тысячи вопросов и предложений по жилищно-коммунальной инфраструктуре
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанские министры и акимы провели 216 приемов граждан, сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, информирует пресс-служба главы правительства.
Сегодня в Казахстане значительная часть проблемных вопросов граждан решается на местном уровне. Это стало возможным благодаря децентрализации государственных функций. Однако населением поднимаются также вопросы, решение которых требует межведомственной проработки.
К примеру, вопросы отсутствия трассовых медико-спасательных пунктов на аварийно-опасных участках дорог республиканского значения, автодромов для обеспечения проведения практических экзаменов на знание правил дорожного движения, обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями и так далее.
Несмотря на колоссальную нагрузку на министерства, в частности Минтруда, Минпросвещения, Минсельхоза, и другие госорганы, указанные ведомства оказывают акиматам значительную поддержку в решении проблемных вопросов граждан в рамках реализации указа главы государства "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением".
В рамках выездных встреч по итогам 2022 года министрами проведено 216 личных приемов, на которых приняты 1498 граждан. Населением озвучено 1679 проблемных вопросов. Из них 1241, или 74%, решены, 438 - находятся на исполнении у государственных органов.
В целом министр информации отметил положительный эффект и результативность указанных мероприятий. К примеру, по итогам встреч с населением министра просвещения внесены изменения в правила организации питания обучающихся в государственных школах. Теперь в школьных столовых должны создаваться необходимые условия для детей, которые приносят с собой еду из дома.
Одним из результатов встреч министра внутренних дел с населением Северо-Казахстанской области стало принятие под покровительство физкультурно-спортивного общества "Динамо" местной спортивной школы.
При этом Дархан Кыдырали сообщил, что гражданами и представителями средств массовой информации отмечается недостаточное анонсирование предстоящих выездов министров в регионы в местных СМИ. Согласно графику, на 2022 год запланировано 227 встреч, из которых 55 запланированы на первое, 172 - на второе полугодие. Всего же в соответствии с графиком в 2022 году (в период май-декабрь) было проведено 212 встреч.
Сравнительный анализ встреч министров с населением по двум полугодиям показал значительное увеличение темпов проведения встреч во втором полугодии - в 2-3 раза. Иными словами, вовлечение вице-министров в практику проведения встреч с населением в регионах наряду с министрами позволило наверстать график менее чем за 1 месяц", - заявил Кыдырали.
Министр информации сообщил также, что ведомством разработан и включен в проект методики оценки степени открытости государственных органов новый индикатор - "Встречи с населением". Теперь встречи министров с населением и их результаты будут оцениваться Министерством информации и общественного развития.
Дархан Кыдырали, резюмируя свое выступление, предложил следующие меры по повышению эффективности встреч с населением в будущем.
- Не ограничиваться встречами с населением в домах культур и площадках службы центральных коммуникаций, а выезжать на проблемные участки.
- Обеспечить частое анонсирование выездов министров в регионы не только на сайтах центральных исполнительных органов, но и на местном уровне.
- Наряду с министрами обеспечить выезды в регионы вице-министров и председателей ведомств.
Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по итогам II полугодия 2022 года было проведено порядка 19,8 тысячи встреч акимов с гражданами.
Населением было поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другое. По итогам встреч местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов", - сообщил он.
На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 62 вопросов. Большая часть из них связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета.
Детальный анализ данного перечня показал, что:
- по 10 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация (ТЭО, ПСД);
- по 5 вопросам в РБ уже предусмотрено 20,2 млрд тенге;
- по 13 вопросам возможность выделения средств в сумме 61,2 млрд тенге будет рассмотрена при уточнении республиканского бюджета на 2023 год;
- 14 вопросов находятся на исполнении госорганов;
- 18 вопросов не поддержаны госорганами в связи с компетенцией местного исполнительного органа по решению данных вопросов;
- 2 вопроса уже исполнены госорганами.
С учетом вышеуказанного анализа центральными государственными органами отобраны 6 вопросов, требующих решения на уровне центральных госорганов.
По итогам I полугодия 2022 года 14 вопросов требовали решения на центральном уровне, из которых 5 вопросов были исполнены, 6 вопросов не поддержаны госорганами в ходе обсуждений и 3 вопроса, имеющие долгосрочный характер решения, находятся на исполнении", - добавил Куантыров.
В целом в прошлом году акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, 63 тысячи вопросов поднято населением, 47,6 тысячи были решены, что составляет 75,5%.
Самыми эффективными регионами являются:
- Актюбинская область - 94,7% вопросов решены (поднято 4497 вопросов, решено 4259);
- Костанайская область - 93% вопросов решены (поднято 3467 вопросов, решено 3224);
- город Алматы - 92,8% вопросов решены (поднято 4518 вопросов, решено 4194).
Самые низкие показатели:
- Алматинская область - 28,5% вопросов решены (поднято 1029 вопросов, решено 294);
- Западно-Казахстанская область - 50,5% вопросов решены (поднято 3751 вопросов, решено 1895);
- Атырауская область - 54,5% вопросов решены (поднято 2808 вопросов, решено 1533).
В целом, по словам министра нацэкономики, новый формат коммуникации акимов положительно воспринят гражданами и имеет высокую актуальность для реагирования на запросы населения.
Он отметил также увеличение количества и эффективности встреч акимов с населением. Так, количество встреч во втором полугодии увеличилось по сравнению с первым в 2,3 раза (1 полугодие - 8,5 тысячи встреч). Также улучшилась организация проведения встреч. Акиматами заблаговременно проводится информирование о проведении предстоящих встреч, также при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей существенных нарушений при организации встреч обнаружено не было.
Кроме того, в некоторых регионах наблюдается активное участие граждан на встречах.
Глава Миннацэкономики отметил положительный опыт принципа открытого микрофона, применяемого акиматом города Алматы при проведении встреч с населением и акимата города Шымкента во время приемов граждан, которые проводятся ежемесячно с участием всех руководителей акимата города и территориальных подразделении госорганов.
В Алматинской области во втором полугодии 2022 года была проведена 1161 встреча с населением. Об этом сообщил глава региона Марат Султангазиев.
Так, 10 встреч провел аким области, 386 - акимы районов и городов, 765 - акимы сельских округов и сел. Во встречах приняли участие 94 113 человек. Всего же было принято 2594 предложения от граждан.
По итогам встреч акимов с населением сформирован перечень из 1029 проблемных вопросов, которые сейчас находятся в работе. Из общего числа проблемных вопросов в 2022 году исполнено 37 проектов, на стадии исполнения - 257. Оставшиеся 735 находятся в работе и будут поэтапно решаться исходя из приоритетности", - отметил Султангазиев.
На эти цели из бюджета в 2022 году было выделено 9,1 млрд тенге. На решение оставшихся вопросов требуется 279 млрд тенге.
Отдельные вопросы будут решены в рамках реализации национальных проектов, таких как "Здоровая нация", "Комфортная школа", "Развитие агропромышленного комплекса" и других.
В завершение аким Алматинской области добавил, что в соответствии с указом президента РК по согласованию с областным маслихатом утвержден гибкий календарь регулярных встреч акима с населением в 2023 году.
30.01.2023, 18:00 136346
В МВД РК объяснили причину отмены "визарана"
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан объяснили причину отмены "визарана".
На брифинге стало известно, что он был отменен для того, чтобы прибывающие иностранцы соблюдали миграционное законодательство страны, информирует sputnik.kz.
Причина проста. "Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", - цитирует informburo.kz МВД.
Напомним, в Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.
Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней.Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.
Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
30.01.2023, 15:45 105661
Граждан РК среди пострадавших в Иране нет - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждан Казахстана среди пострадавших в Иране нет, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
По информации иранских властей, среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - заявил он.
Напомним, вечером 28 января 2023 года около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны Ирана.
Также в Иране произошло землетрясение, в результате которого пострадали сотни человек.
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