Банк пытался изъять заложенную квартиру за долг в 258,8 тыс. тенге в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Сарыаркинский районный суд отказал банку в обращении взыскания на залоговое имущество, сообщили в пресс-службе суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в суде, банк обратился с иском в суд о взыскании на залоговое имущество - квартиру, мотивируя тем, что задолженность по решению суда ответчиком в полном объеме не погашена.

Сумма долга на момент подачи иска составляла 258 858,37 тенге. Ответчик сумму задолженности не отрицал. Согласно пункту 2 статьи 317 Гражданского кодекса, в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества", согласно которой в обращении взыскания на имущество, заложенное по ипотечному договору, может быть отказано, если допущенное должником нарушение основного обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества", - проинформировали в суде.

Согласно отчету об оценке, рыночная стоимость залогового имущества - квартиры - составила 14 237 000 тенге.

Учитывая, что сумма задолженности не соразмерна стоимости заложенного имущества, суд отказал в удовлетворении требований банка об обращении взыскания на заложенное имущество", - отметили в пресс-службе.

Решение сторонами не обжаловано, и оно вступило в законную силу.





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Очевидно, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками, особенно в части жилья, очень чувствительная, мы это знаем и требует юридического совершенствования. Это касается залоговой политики банков, регулирования оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей и других аспектов. Крайне важно обеспечить прозрачную и единообразную судебную практику в данных вопросах", - сказал Токаев.





Глава государства подчеркнул, что правительству, Национальному банку и Агентству по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций следует в месячный срок подготовить пакет законодательных и нормативных поправок.

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