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ПАВЛОДАР. 18 АВГУСТА - В Павлодарской области 26 человек заболели бруцеллезом. Во всех случаях люди инфицировались от сельхозживотных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, по сравнению с прошлом годом заболевших стало на шесть человек больше, сообщает Pavlodarnews.kz.

Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре, Экибастузе, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском и районе Аккулы.

Бруцеллез - тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы. В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура", - говорится в сообщении ведомства.

При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.

Заражение происходит очень легко - возбудитель проникает через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз. Через слизистые дыхательных путей бруцеллы могут попасть в организм при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур. Наиболее опасны для человека больные животные во время отелов - в это время огромное количество микробов выделяется во внешнюю среду.

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области рекомендуют соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы тщательно мыть руки с мылом.

Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.

Также важно приобретать мясные и молочные продукты в строго установленных местах: на санкционированных рынках, в магазинах или супермаркетах. При покупке мяса или молока необходимо требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Санврачи советуют не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.