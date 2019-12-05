Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Землетрясение силой 3-4 балла почувствовали жители Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 4 декабря 2019 года, в 01.38 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 303 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 15 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Капал - 4 балла, поселок Жансугуров, Текели - 3 балла, Талдыкорган - 3 балла", - отметили в учреждении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства