Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Более 300 пассажиров не могут вылететь из Дели в Алматы из-за обострения ситуации между Индией и Пакистаном, передает Kazakhstan Today.

Из-за обострения военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном 27 февраля было закрыто воздушное пространство, что привело к отмене и переносу 4 авиарейсов компании "Эйр Астана", а также создало сложнейшую ситуацию для наших граждан и других пассажиров казахстанской авиакомпании", - сообщил в интервью Телеграм-каналу Министерства иностранных дел РК посол Казахстана в Дели Булат Сарсенбаев.

По его словам, 168 пассажиров, вылет которых был запланирован на 27 февраля, были размещены в гостинице силами компании "Эйр Астана" с обеспечением их питанием, а утром 28 февраля они были отправлены в Казахстан альтернативным маршрутом.

По состоянию на 1 марта текущего года остается нерешенным вопрос отправки 304 пассажиров, в том числе 170 человек с рейса компании "Эйр Астана" по маршруту Дели - Алматы, запланированного на 1 марта", - отметил посол.

По информации компании "Эйр Астана", в случае открытия воздушного пространства прорабатывается возможность направления дополнительного авиаборта для перевозки оставшихся пассажиров. При этом процесс перебронирования осложняется тем, что многие международные авиакомпании также отменили или перенесли время вылета и прилета своих самолетов.

Для разрешения создавшейся ситуации Посольством РК в Индии создан оперативный штаб. 120 пассажирам перебронированы билеты на более поздние даты или другие авиалинии, 18 граждан были временно размещены в здании посольства, обеспечены связью с близкими, питанием и в последующем устроены в гостиницы.

Кроме этого, в посольстве РК также действует круглосуточная горячая линия по номеру +91 11 455 55 110 и мобильному телефону +91 99 109 27 641.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию и оказывать содействие нашим гражданам. Полагаем необходимым компании "Эйр Астана" в целях сохранения своего положительного имиджа предусматривать возможность оказания всеобъемлющей поддержки своим клиентам по обеспечению проживанием и питанием даже в форс-мажорных обстоятельствах, что позволит не прибегать к ресурсам загранучреждений", - добавил Сарсенбаев.

Он порекомендовал казахстанцам при планировании своих поездок в Индию учитывать фактор закрытия воздушного пространства, что может привести к отмене или переносу авиарейсов на неопределенный срок. В целях обеспечения собственной безопасности посол посоветовал поддерживать связь с Посольством РК в Дели для получения более точной информации об изменении ситуации.

По словам посла, на консульском учете в Индии состоят 15 граждан РК. При этом казахстанцев, проживающих в регионе Джамму и Кашмир, нет.

Консульский отдел на постоянной связи со всеми нашими соотечественниками, состоящими на учете. Также хотел сказать, что для поездок в Джамму и Кашмир требуется получить специальное разрешение МВД Индии", - резюмировал Сарсенбаев.

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