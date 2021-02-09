На востоке Казахстана ожидаются морозы до 33 градусов

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 9-11 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием холодного антициклона из районов Скандинавии, с которым ожидается понижение температуры воздуха до 23-30 мороза, на востоке страны - до 28-33 мороза.

На западные регионы будет оказывать влияние очередной циклон из районов Атлантики. Пройдут осадки (дождь, снег), гололед, туман. Также ожидается повышение температуры воздуха", - отметили в "Казгидромете".

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