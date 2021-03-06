Чиновник в Жамбылской области приговорен к 3,5 годам за коррупцию на урановых месторождениях

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Приговором суда №2 города Тараза заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Ширшинбаев Г.А. приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем подписания актов приемки выполненных работ за фактически не выполненные работы по объекту "Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области", тем самым причинил ущерб государству на сумму 50 822 236 тенге", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что в Алматинской области приговором Талдыкорганского городского суда руководитель отдела строительства Талдыкоргана Телеубаев Ж.Д. приговорен к штрафу в размере 4 млн тенге.

Он подозревался в получении взятки в размере 400 тыс. тенге от директора ТОО за подписание акта выполненных работ по корректировки ПСД по объекту: "Строительство 60 квартирного жилого дома", расположенного в Талдыкоргане", - уточнили в ведомстве.

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