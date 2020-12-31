Мороз до 40 градусов ожидается в первые дни 2021 года на севере и востоке Казахстана

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря 2020 года - 2 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Атлантический циклон, принесший снег и повышение температуры воздуха, сохранит свое влияние лишь на восточные регионы. Погоду на остальной территории Казахстана будет определять холодный антициклон из районов Таймыра. Он, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температуры воздуха в северных и восточных областях в ночные часы до 30-35, в отдельных районах - до 40 градусов мороза", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства