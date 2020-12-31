Мороз до 40 градусов ожидается в первые дни 2021 года на севере и востоке Казахстана

Атлантический циклон, принесший снег и повышение температуры воздуха, сохранит свое влияние лишь на восточные регионы. Погоду на остальной территории Казахстана будет определять холодный антициклон из районов Таймыра. Он, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температуры воздуха в северных и восточных областях в ночные часы до 30-35, в отдельных районах - до 40 градусов мороза", - говорится в сообщении.
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