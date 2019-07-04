4 июля в Алматы включат сирены

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Завтра в Алматы пройдет проверка технической готовности системы оповещения, передает Kazakhstan Today.

4 июля 2019 года, в 12.55 местного времени, департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения. Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, сообщила пресс-служба ведомства.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг, в 12.55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В ДЧС попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие.

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