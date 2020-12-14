Порядка 50 перекрестков Алматы регулируются вручную в "часы пик"

Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - В "часы пик" порядка 50 перекрестков Алматы регулируются вручную, передает Kazakhstan Today.

Около 50 участков в Алматы охвачено ручным регулированием. Это перекрестки с интенсивным дорожным движением, пишет Polisia.kz

Ручное регулирование активно применяется ежедневно в "часы пик": с 7.00 до 9.00 и с 17.30 до 20.30... Ежедневно разрабатывается расстановка сил и средств, обеспечивающих дорожную безопасность в городе. В ручном регулировании задействованы сотрудники патрульной полиции и специализированного батальона. Следует отметить, что несколько лет назад магистралей, охваченных ручным регулированием, было вдвое больше. Однако многие из этих участков перестали быть загруженными ввиду реконструкций, строительства надземных и подземных пешеходных переходов и улучшения пропускной способности транспортных средств", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Он отметил, что несколько лет назад магистралей, охваченных ручным регулированием, было вдвое больше. Однако многие из этих участков перестали быть загруженными ввиду реконструкций, строительства надземных и подземных пешеходных переходов и улучшения пропускной способности транспортных средств.

Напомним, в Алматы презентовали проект по совершенствованию организации дорожного движения . Проект охватывает вопросы повышения эффективности организации дорожного движения, повышения безопасности пешеходов, повышения безопасности улично-дорожной инфраструктуры, пробивки и реконструкции улично-дорожной сети, а также вопросы развития парковочного пространства.

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