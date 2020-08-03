Полиция Алматы за сутки оштрафовала 56 мотоциклистов

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматы оштрафовала за дежурные сутки 56 мотоциклистов, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции города напомнили, что в эти дни в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений, допущенных водителями мотоциклетного транспорта, а также автомобилей с резонаторами.

Рейдовые мероприятия в первую очередь направлены на стабилизацию дорожной обстановки, снижение аварийности и сохранение спокойствия граждан, особенно жителей домов, расположенных вдоль магистралей города.

Очень много обращений от населения, возмущенных быстрой ездой, ревом, работой резонаторов. Среди них, кстати, есть и пожилые люди, и граждане с маленькими детьми. Все эти факторы обуславливают достаточно напряженную обстановку на дорогах города. В этой связи сотрудниками полиции проводится целенаправленная отработка", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По данным полиции, только за минувшие сутки сотрудники строевых подразделений выявили 56 нарушений ПДД, из них семь фактов управления транспортным средством без государственных номерных знаков, 11 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, четыре факта управления транспортным средством без страхового полиса, один факт незаконного переоборудования и др.

12 мотоциклов водворены на специализированную штрафную стоянку.

За дежурные сутки на дорогах Алматы выявлено 22 автомашины, несанкционированно использующие резонаторы. За управление транспортным средством, не отвечающим установленным правилам безопасности дорожного движения, водители указанных авто привлечены к административной ответственности согласно части 5 статьи 590.

Подчеркну, аналогичные отработки в мегаполис будут проводится ежедневно", - подытожил Манап Саттаров.

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