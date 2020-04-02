5 млн масок будет бесплатно предоставлено нуждающимся от фонда "Birgemiz"

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - С учетом рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан Общественным фондом "Birgemiz", учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 млн масок, передает Kazakhstan Today.

Ранее Первый Президент страны на заседании Совета безопасности отметил, что в рамках мер борьбы с распространением коронавируса необходимо обеспечить нуждающихся необходимыми средствами защиты, в том числе медицинскими масками, сообщила пресс-служба партии Nur Otan.

По словам председателя фонда Руслана Сакеева, приобретенные маски будут доставлены в наиболее пострадавшие от коронавируса города - Нур-Султан (2 млн масок), Алматы (2 млн) и Шымкент (1 млн).

СК "Фармация" в рамках договора обязуется доставить маски в течение 10 дней. Цена за одну маску составляет 118 тенге с учетом доставки по указанным городам. Также СК "Фармация" несет ответственность за качество поставляемых масок. В свою очередь, акиматы в рамках ранее подписанных с фондом меморандумов должны обеспечить оперативную доставку масок до конечных адресатов с предоставлением отчета.

В первую очередь бесплатные маски предназначены наиболее уязвимым с точки зрения вируса слоям населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним, труженикам тыла, гражданам с особыми потребностями и лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом", - отметил Руслан Сакеев.

Напомним, что общественный фонд "Birgemiz" был учрежден по инициативе Елбасы для поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. На сегодня в Фонд поступило по факту более 13 млрд тенге. Продолжается активная работа совместно с акиматами и органами соцобеспечения по уточнению списка получателей. По всем видам оказанной помощи и полученным средствам общественности будет предоставляться регулярный отчет с опубликованием информации на сайте организации и в соцсетях.

Для справки: компания "СК-Фармация" была создана правительством Республики Казахстан в феврале 2009 года с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли.

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