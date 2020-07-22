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На 6 млн тенге оштрафовали водителей в Карагандинской области за перегруз

21.07.2020, 09:51 6049
На 6 млн тенге оштрафовали водителей в Карагандинской области за перегруз
Акимат Карагандинской области
Караганда. 21 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники инспекции транспортного контроля совместно с дорожно-патрульной службой за 10 дней июля выявили 47 фактов нарушений. Водители оштрафованы в общей сложности на 6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Как правило, большегрузы портят дороги и сокращают срок их эксплуатации. Больше всего нарушений - 22 - зарегистрировано на участке дороги Нура - Осакаровка. Ещё 13 зафиксировали во время рейда на трассе Караганда - Тогызкудук - Ботакара. На отрезке дороги Кызылорда - Павлодар, вблизи сельского округа Красная поляна (Шетский район), выявили восемь фактов перегруза автомобилей и перевозки товара без соответствующих накладных", - рассказали в акимате Карагандинской области.

 
В Караганде проверили два большегруза и выявили четыре нарушения. Вес автомобилей превышал допустимый, отсутствовали необходимые документы на перевозимый груз, один из водителей отклонился от положенного маршрута.
 
Всего за 6 месяцев этого года проверено 4 606 единиц крупногабаритного автотранспорта, выявлено 967 нарушений законодательства.
 
За последние 2 года на территории Карагандинской области было отремонтировано свыше 800 километров автомобильных дорог областного значения. В этом году ремонтными работами охвачен 561 километр.
 

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