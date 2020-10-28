В Казахстане еще 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 13;
город Алматы - 7;
Акмолинская область - 11;
Актюбинская область - 3;
Атырауская область - 2;
Карагандинская область - 17;
Костанайская область - 1;
Мангистауская область - 6;
Павлодарская область - 12;
Северо-Казахстанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 766.
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