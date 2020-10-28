В Казахстане еще 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 13;

город Алматы - 7;

Акмолинская область - 11;

Актюбинская область - 3;

Атырауская область - 2;

Карагандинская область - 17;

Костанайская область - 1;

Мангистауская область - 6;

Павлодарская область - 12;

Северо-Казахстанская область - 19.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105 766.

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