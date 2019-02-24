В среду в Астане отменены занятия в школах и колледжах

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Астане в среду, 6 февраля, отменены занятия в школах для учеников первой и второй смены и студентов колледжей, передает Kazakhstan Today.

Шестого февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования города Астаны.

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