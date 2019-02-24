Совостьянов назначен директором "Астана Балет"

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - В "Астана Балет" сменилось руководство, передает Kazakhstan Today.

На должность директора театра "Астана Балет" назначен экс-заместитель директора по внешним связям и маркетингу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Александр Совостьянов. Новое руководство коллективу сегодня представил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Успех театра зависит не только от выступлений, но и от правильного менеджмента", - сказал глава ведомства, представляя нового директора.

Александр Совостьянов занимал пост заместителя директора в театре "Астана Опера" с мая 2013 года. В разные годы работал в медиахолдинге "Нур Медиа", телекомпании "Эра ТВ" (Седьмой канал), возглавлял "РДВ", входящее в состав телеканала "Астана".

Занимавший пост директора балетной компании "Астана Балет" с января 2015 года Валерий Кузембаев назначен заместителем директора по общим вопросам.

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