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Совостьянов назначен директором "Астана Балет"

08.02.2019, 18:18 24598
Совостьянов назначен директором "Астана Балет"
Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - В "Астана Балет" сменилось руководство, передает Kazakhstan Today.
 
На должность директора театра "Астана Балет" назначен экс-заместитель директора по внешним связям и маркетингу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Александр Совостьянов. Новое руководство коллективу сегодня представил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. 
 

Успех театра зависит не только от выступлений, но и от правильного менеджмента", - сказал глава ведомства, представляя нового директора. 

 
Александр Совостьянов занимал пост заместителя директора в театре "Астана Опера" с мая 2013 года. В разные годы работал в медиахолдинге "Нур Медиа", телекомпании "Эра ТВ" (Седьмой канал), возглавлял "РДВ", входящее в состав телеканала "Астана".
 
Занимавший пост директора балетной компании "Астана Балет" с января 2015 года Валерий Кузембаев назначен заместителем директора по общим вопросам. 
 

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