В Коргалжынском заповеднике введен запрет на ловлю рыбы

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Коргалжынском государственном природном заповеднике введен запрет на ловлю рыбы, передает Kazakhstan Today.

"В связи с выявленными ранее нарушениями правил условий мелиоративного лова в Коргалжынском государственном природном заповеднике с 18 февраля 2019 года введен запрет на выдачу разрешительных документов в рамках мелиоративного лова рыбы на всей территории заповедника", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

Как пояснили в ведомстве, в данной местности на территории озер сегодня зимуют около 3000 особей сайгаков Бетпакдалинской популяции. Закрытие доступа рыболовов на водоемы позволит исключить фактор беспокойства сайгаков и предотвращения возможных случаев браконьерства.

За нарушение данного запрета в зависимости от деяния предусмотрены административная и уголовная ответственность согласно действующему законодательству.

Кроме того, в связи со снижением численности пернатой дичи введен запрет на весеннюю охоту, в период с 16 февраля по 14 июня текущего года и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

Весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, при котором заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования. Также, при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов", - отметили в ведомстве.

В связи с запретом на весеннюю охоту руководителям областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира поручено ежегодно в весенний период проводить мониторинг водоплавающей дичи.

Закрытие весенней охоты оказывает положительное влияние на воспроизводство водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности. Так, за последние три года наблюдалось увеличение численности уток на 10%, лысух на 5% и гусей на 13%. Инспекторами были замечены полные кладки яиц у местных уток, наблюдалась вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи, в том числе - красноголовая чернеть, широконоска, свиязь, серая утка, водоплавающая дичь наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи", - сообщает МСХ.

За нарушение запрета на охоту статьей 382 "Нарушение требований пользования животным миром правил охоты" Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусмотрен административный штраф либо лишение на право охоты с конфискацией орудий административного правонарушения.

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