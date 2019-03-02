На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 марта 2019 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере преимущественно снег, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер 18-23, днем порывы 29 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, днем местами низовая метель, гололед, ветер 18 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, ранее в ряде регионов синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, в связи с прогнозом повышения температурного фона 1-2 марта в ЗКО, 1-4 марта в ВКО, ожидаются таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений на реках.

1-4 марта в связи с прогнозом повышения температурного фона и сильных осадков в Туркестанской, Жамбылской областях ожидаются формирование склонового стока, в том числе ослабление ледовых явлений на реке Сырдарие в пределах Кызылординской области.

2-4 марта в связи с прогнозами сильных осадков и повышения температурного фона в Карагандинской, Алматинской областях ожидаются таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений на реках.

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