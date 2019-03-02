Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Снег, метель и сильный ветер ожидаются на большей территории Казахстана в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", уже который раз на Казахстан одновременно смещаются циклоны со Средней Азии и с Европейской части России, поэтому в предстоящие выходные дни в республике ожидается погода со сложными метеорологическими условиями.

На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Европейской части России, ожидаются снег, местами метель, сильный порывистый ветер и на фоне оттепели гололёд. В южных областях под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, в понедельник возможны сильные осадки. Температура будет колебаться, но сохранится выше климатической нормы, за исключением запада - там температура около и ниже нормы", - отметили синоптики в прогнозе погоды на 2-4 марта 2019 года.

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