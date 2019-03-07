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В Туркестанской области полицейских отстранили от работы за незнание ПДД

06.03.2019, 09:27 8020
Туркестан. 6 марта. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейских отстранили от занимаемых должностей за незнание правил дорожного движения, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее в социальных сетях появилось видео, где сотрудники полиции не могут разъяснить, нужна ли медицинская аптечка мотоциклисту, согласно правилам дорожного движения РК. 
 

По данному факту в департаменте полиции Туркестанской области назначили служебную проверку. По результатам проверки полицейские патрульной полиции местной полицейской службы ДП Туркестанской области отстранены от занимаемых должностей за незнание своих функциональных обязанностей и правил дорожного движения Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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