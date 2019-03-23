В Караганде проходят народные гулянья в честь Наурыз мейрамы

Караганда. 22 марта. Kazakhstan Today - Во всех районах Караганды идут народные гулянья в честь Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.

На площади возле Дома Дружбы проходит мероприятие "Кош келдін - Аз Наурыз!". В сквере у ДК Нового Майкудука организовали праздничную программу "Наурыз - думан даламда". А на площади перед ДК железнодорожников состоялся театрализованный праздник "Кулімде, Наурыз, кулімде!". Возле ДК "Молодёжный" устроили праздничный концерт "Наурызым - улыс берекем!", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Как отметили в акимате, самые масштабные гуляния проходят в Центральном парке. На набережной карагандинцы и гости города увидели праздничное театрализованное представление "Наурыз - Еліміздін Улы куні". Горожан поздравил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

Также во время праздничного концерта от благотворительного фонда "Харекет" многодетной семье вручили ключи от квартиры.

"Наш благотворительный фонд "Харекет" существует всего год, но за это время мы смогли обеспечить жильём 82 семьи. Вот и сегодня, в праздничный день, вручаем ключи от квартиры многодетной маме из Караганды", - сказала представитель благотворительного фонда по Карагандинской области Актоты Жунисова.

По её словам, не прошло и недели, как мама шестерых детей Ардак сдала им документы, а сегодня уже получает ключи от двухкомнатной квартиры в Майкудуке.

"Огромное спасибо, я очень благодарна всем, и, конечно, фонду "Харекет". Я вдова, одна воспитываю шестерых детей. Старшему сыну 21, а младшей дочке 9 лет. Пять лет назад переехала в Караганду, и всё это время мы снимали квартиру, было очень трудно. Но сегодня, в светлый праздник Наурыз, мне сделали сюрприз - вручили ключи от квартиры, я очень рада. Хочу отметить, что сейчас, по поручению Первого Президента, начали оказывать всю необходимую помощь таким многодетным мамам, как я. За это всё благодарю Елбасы, наши местные власти и такие благотворительные фонды", - отметила многодетная мама Ардак Жумабекова.

Кроме того, по информации пресс-службы, в рамках празднования в Центральном парке к Наурызу установили 30 экспозиционных юрт и около 20 торговых палаток. Здесь также расположился "город мастеров", установлены качели - алтыбакан.

В частности, две юрты представил Областной краеведческий музей. В них можно увидеть традиционные казахские ремёсла и экспонаты, которые символизируют семь граней Великой степи.

Праздничные гуляния и концерт в парке продолжаются. На сцене выступают народные коллективы и солисты Концертного объединения имени Кали Байжанова.

Напомним, что в Караганде празднование Наурыз мейрамы не ограничивается одним днём. До 25 марта в городе будут проходить спортивные соревнования по национальным видам спорта, выставки предметов декоративно-прикладного искусства, конкурсы красоты, семейные конкурсы по приготовлению национальных блюд.

Также в дворовых клубах на открытых площадках организованы праздничные концерты и национальные спортивные конкурсы.

23 марта, в 14.00, на набережной Центрального парка начнётся концерт "Наурыз-думан!".

23 и 24 марта в ДК "Молодёжный" жители Пришахтинска смогут увидеть праздничную программу "Наурыз - улт кундылыктарынын бастауы". А в ДК железнодорожников состоится концерт "Коктем ыргагы".

24 марта, в 14.00, на сцене Центрального парка состоится концертная программа "Наурыз коктем!".

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