Депутат просит усилить контроль и ответственность юридических лиц и ИП, осуществляющих технические и медицинские осмотры в области пассажирских перевозок

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Депутат сената Георгий Ким обратился с запросом к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с просьбой усилить контроль и ответственность юридических лиц и ИП, осуществляющих технические и медицинские осмотры в области пассажирских перевозок, передает Kazakhstan Today.

Поводом обращения к Вам с депутатским запросом является произошедшее крупное дорожно-транспортное происшествие с автобусами 26 марта 2019 года, около 09.15, в городе Нур-Султане по улице Улы Дала на пересечении с улицей Кабанбай батыра. По официальным данным, в ДТП пострадали 35 человек, 2 человека погибли, 23 - госпитализированы и 17 человек получили различные ушибы", - отметил сенатор.

По его информации, согласно действующему законодательству, безопасность пассажирских перевозок обеспечивается техническим осмотром автотранспорта и медицинским осмотром водителя. За технический осмотр отвечают юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов, согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. За медицинский осмотр отвечают медицинские работники, нанятые также юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

"Учитывая, что пассажирские перевозки связаны с большим количеством людей и требуют повышенной безопасности, полагаю необходимым рассмотреть вопрос усиления контроля и ответственности за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технические и медицинские осмотры. В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" прошу о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом срок", - отметил в запросе Г. Ким.

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