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В Вооруженных силах Казахстана почтили минутой молчания память погибших при крушении вертолета военнослужащих (ФОТО)

28.03.2019, 13:32 6157
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Вооруженных силах Республики Казахстан почтили минутой молчания память погибших военнослужащих, передает Kazakhstan Today. 
 
"Сегодня, одновременно во всех воинских частях и соединениях Вооруженных сил Казахстана проведены митинги, где личный состав почтил память погибших товарищей минутой молчания", - сообщили в Минобороны. 
 
Весь личный состав Вооруженных сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей.
 

Это невосполнимая утрата для армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг. Светлая память о сослуживцах навсегда останется в памяти военнослужащих как образец героизма, самоотверженности и патриотизма", - отметили в ведомстве. 

 
Напомним, вчера в результате крушения вертолета ВС РК в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту.
 

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