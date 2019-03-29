В Вооруженных силах Казахстана почтили минутой молчания память погибших при крушении вертолета военнослужащих (ФОТО)

"Сегодня, одновременно во всех воинских частях и соединениях Вооруженных сил Казахстана проведены митинги, где личный состав почтил память погибших товарищей минутой молчания", - сообщили в Минобороны.
Весь личный состав Вооруженных сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей.
Это невосполнимая утрата для армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг. Светлая память о сослуживцах навсегда останется в памяти военнослужащих как образец героизма, самоотверженности и патриотизма", - отметили в ведомстве.
Напомним, вчера в результате крушения вертолета ВС РК в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту.
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