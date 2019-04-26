В Международном аэропорту Алматы открылся хаб для оформления ювелирных изделий

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В апреле в Международном аэропорту Алматы открылся первый на территории Евразийского экономического Союза хаб для оформления ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, хаб ALAGEMS организован по принципу "единого окна", включает склад временного хранения и организацию, уполномоченную на проведение экспертизы и оценки ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, здесь же работают представители департамента комитета технического регулирования и департамента таможенного контроля, а также специалисты в области нетарифного регулирования.

"Открытие специализированного хаба ALAGEMS направлено на упрощение процедур получения разрешительных документов, сертификации и таможенного оформления отдельных категорий грузов и, как следствие, развитие импорта, экспорта и транзита ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней", - отметил Николай Тушин, руководитель проекта ALAGEMS, входящего в комплекс логистических решений для бизнеса отечественной экспедиторской компании International Cargo Service.

В рамках процесса оформления грузов предполагается полный цикл услуг: доставка от борта самолета и инкассация, хранение, таможенное декларирование, проведение экспертизы, апробирование и клеймение изделий, выдача экспертного заключения и Акта государственного контроля. Если прежде весь процесс оформления ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов занимал 8-12 дней, теперь этот срок сокращен до 3 дней.

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