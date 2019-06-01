Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди, местами - грозы, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, лишь на юго-востоке и западе РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами также ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

В Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области возможен град. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области днем местами возможен град.

Кроме того, в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства