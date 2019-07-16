Карагандинский хлебный завод "Сарыарка Нан" признан образцовым налогоплательщиком области

Караганда. 15 июля. Kazakhstan Today - В Караганде определили победителей регионального конкурса "Лучший товар Казахстана-2019", передает Kazakhstan Today.

13 июля в Центре бокса имени С. Сапиева можно было увидеть и даже попробовать самую вкусную, самую качественную и самую инновационную продукцию карагандинских производителей. Региональный конкурс "Лучший товар Казахстана-2019" собрал в одном месте все, чем гордится область, от медной продукции до хлеба.

Карагандинский хлебозавод "Сарыарка Нан" удостоился диплома в номинации "Образцовый налогоплательщик". Диплом был вручен в рамках ежегодного смотра достижений отечественного бизнеса, являющегося авторитетным и масштабным событием.

Строительство завода началось в июне 2016 года. Необходимо отметить, что завод построен в рекордные 8 месяцев. При открытии завода 6 февраля 2017 года было создано 380 рабочих мест. В настоящий момент на заводе выпускается свыше 60 наименований хлебобулочной продукции, которые можно приобрести в 47 фирменных магазинах.

В этом году в выставке приняли участие 80 предприятий и товаропроизводителей со всех регионов области.

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