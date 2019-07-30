В Мангистауской и Актюбинской областях объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

30 июля в Актюбинской области днем ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%, сообщают синоптики.

В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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