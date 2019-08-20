Полиция Жамбылской области разыскивает брачную аферистку

Тараз. 19 августа. Kazakhstan Today - Департамент полиции Жамбылской области разыскивает по подозрению в совершении ряда мошеннических действий неоднократно судимую уроженку Жамбылской области Айгул Ниязову, передает Kazakhstan Today.

"Женщина входила в доверие к пожилым одиноким мужчинам и заключала с ними фиктивный брак, а затем под предлогом трудоустроить родственников или получить жилье (квартиру) по государственной программе завладевала их денежными средствами. За ней могут числиться и другие аналогичные эпизоды преступлений", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, ее местонахождении, или же пострадали от ее преступных действий, просим сообщить в Департамент полиции Жамбылской области по телефонам: 8(7262) 43-05-22, 43-06-78, 997121 либо на пульт 102.

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