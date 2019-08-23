Комитет административной полиции прокомментировал сообщения о некорректной работе фоторадаров "Крис-П"

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Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан прокомментировал сообщения о некорректной работе систем "Крис-П", передает Kazakhstan Today.

Ранее в СМИ появились публикации о некорректной работе фоторадаров "Крис-П" и о том, что штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные ими, являются незаконными.

Порядок применения сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов, работающих в автоматическом режиме (АСФ) регламентирован Кодексом об административных правонарушениях.

Согласно статье 802 КоАП, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являются показания АСФ, фиксирующих совершение административного правонарушения в сфере автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления движения транспортного средства, действий других участников дорожного движения. При этом применяемые в настоящее время на дорогах АСФ регистрируют такие нарушения ПДД, как превышение скоростного режима, пересечение стоп-линии, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта и другие", - пояснили в ведомстве.

По информации комитета, все АСФ в установленном порядке проходят метрологическую поверку, что подтверждается наличием соответствующего сертификата о произведенной метрологической поверке с указанием даты проведения и срока его действия.

"АСФ, не прошедшие своевременную метрологическую поверку, не используются при контроле за дорожным движением. Указанные требования относятся ко всем АСФ, в том числе к системам "Крис-П". Если административное правонарушение зафиксировано АСФ, штраф оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа с приложением показаний АСФ, о чем надлежащим образом уведомляется собственник (владелец) транспортного средства", - сообщили в ведомстве.

Также, нормами КоАП предусмотрены порядок и сроки обжалования предписания о необходимости уплаты штрафа в случае несогласия лица с правонарушением. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе обжаловать предписание о необходимости уплаты штрафа в вышестоящий орган или суд.

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