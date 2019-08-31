Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - В столице и трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане 31 августа ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%, сообщили в "Казгидромете".

Кроме этого, завтра в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 31 августа ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

31 августа в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, ветер западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%.

В Костанайской области, по данным синоптиков, завтра местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, 15-20, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

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