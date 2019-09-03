Система Orphus

В понедельник на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами

02.09.2019, 08:37 11476
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях возможен град. 
 
Днем в Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Павлодарской, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая