Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях возможен град.

Днем в Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Павлодарской, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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