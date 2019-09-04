Заморозки ожидаются этой ночью в трёх областях Казахстана

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Вероятность шторма в Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях составляет 90-95%. По данным синоптиков, ночью 4 сентября во всех трех областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Костанайской области днем местами ожидается гроза.

4-6 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, 5-6 сентября местами пыльная буря, град. Утром и днем 4 сентября, сутки 5-6 сентября ожидается ветер западный с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду, 5-6 сентября порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.

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