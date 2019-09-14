В Алматы отложили запуск проката электросамокатов

Алматы. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы на неопределенный срок отложили запуск проката электросамокатов, передает Kazakhstan Today.

Сервис аренды электрических самокатов должен был появиться в середине лета. Однако запуск проката в Алматы отложили на неопределенный срок, сообщает портал inAlmaty.kz

Завод-производитель задержал поставки самокатов в связи с проблемами в программном обеспечении. Тем не менее на сегодняшний день все 300 самокатов доставлены в город, изготовлены и готовы к установке все 37 станций для крепления транспорта.

"В настоящее время ведется тестирование программного обеспечения. До конца месяца планируется установка пилотных станций на территории КазНУ имени Аль-Фараби. После будет поэтапно производиться установка всех станций. Запуск сервиса ожидается после установки всех станций", - сообщили в управлении городской мобильности города Алматы.

Компания ТОО "OZIM Scooters" планировала запуск сервиса поминутной аренды электрических самокатов в июле 2019 года. Мониторинг станций и оплата будет осуществляться при помощи мобильного приложения. Через него горожане смогут увидеть свободные самокаты и прокладывать собственные маршруты. Предварительно стоимость аренды составит 25 тенге в минуту и плюс 100 тенге за разблокировку.





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