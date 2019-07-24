Владельцам электросамокатов напомнили правила их эксплуатации

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцам напомнили правила езды на электросамокатах, передает Kazakhstan Today.

Электросамокаты относятся к категории транспортного средства - "мопед". В соответствии с законом "О дорожном движении" мопед - двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками (в том числе и электросамокаты), напомнили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

Лица, управляющие указанным транспортом, являются водителями, которые должны знать и соблюдать правила дорожного движения (ПДД). Право управления электросамокатами предоставляется лицам, достигшим 16 лет. При этом получение водительского удостоверения не требуется.

Дополнительные требования к движению мопедов установлены в разделе 24 ПДД. В соответствии с данным разделом мопеды двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия - по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Ездить по пешеходному переходу водителям электросамокатов запрещается. Также указанным участникам дорожного движения запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров; перевозить груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка велосипедов и мопедов.

Также, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 раздела 19 ПДД, в темное время суток и условиях недостаточной видимости, независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на мопедах включаются габаритные огни и фары дальнего или ближнего света.

Согласно части 1 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения (водителями велосипедов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств) требований Правил дорожного движения влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.

Если же нарушение ПДД указанными участниками движения повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния либо причинение материального ущерба, то данное событие подлежит квалификации в соответствии с частью 2 статьи 615 КоАП и предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей.

В соответствии со статьей 685 КоАП, подведомственность рассмотрения вышеуказанных дел об административных правонарушениях, возлагается на органы внутренних дел (полицию).

Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют разработать меры по контролю за техническим состоянием электросамокатов . "Согласно законодательству, права для управления самокатами и мопедами не требуются. Также не осуществляется контроль за конструкцией и техническим состоянием самокатов. В этой части мы будем вырабатывать меры, регулировать данный процесс", - сказал на пресс-конференции заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенисбаев.

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