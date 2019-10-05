Заявившую в СМИ о развратных действиях деда жительницу города Шу просят обратиться в полицию

Тараз. 4 октября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области девушку, заявившую в СМИ о развратных действиях ее деда, просят обратиться в полицию, передает Kazakhstan Today.

В средствах массовой информации было опубликовано заявление 19-летней жительницы города Шу Жамбылской области о совершении развратных действий деда по материнской линии. Однако данный факт не зарегистрирован в департаменте полиции Жамбылской области, а также отсутствует заявление в письменной или устной форме", - отметили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим девушку просят обратиться в департамент полиции Жамбылской области или позвонить по телефонам доверия: 8 (7262) 43-05-22, 43-14-03.

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