Полиция Павлодарской области ищет автора пикантного видео с участием сотрудника суда

Фото: pavon.kz

Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - Полиция Павлодарской области ищет автора и распространителей пикантного видео с участием человека, похожего на сотрудника суда, передает Kazakhstan Today.

В департамент полиции региона обратился сотрудник областного суда с заявлением о распространении заведомо ложной информации в соцсетях. С помощью мессенджера рассылается видео, на котором запечатлены двое мужчин, пишет Павлодар-онлайн .

По этому факту начали досудебное расследование, в рамках которого назначены экспертизы: габитоскопическое исследование, то есть сличение черт лица, а также освидетельствование наличия шрамов на теле и других особых примет.

Также проведены отработки по гостиницам и саунам, в регионе такие помещения не установлены", - отметили в департаменте полиции.

Иную информацию в интересах следствия ДП не разглашает.

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