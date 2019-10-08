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Полиция Павлодарской области ищет автора пикантного видео с участием сотрудника суда

07.10.2019, 15:54 19900
Полиция Павлодарской области ищет автора пикантного видео с участием сотрудника суда
Фото: pavon.kz
Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - Полиция Павлодарской области ищет автора и распространителей пикантного видео с участием человека, похожего на сотрудника суда, передает Kazakhstan Today.
 
В департамент полиции региона обратился сотрудник областного суда с заявлением о распространении заведомо ложной информации в соцсетях. С помощью мессенджера рассылается видео, на котором запечатлены двое мужчин, пишет Павлодар-онлайн.
 
По этому факту начали досудебное расследование, в рамках которого назначены экспертизы: габитоскопическое исследование, то есть сличение черт лица, а также освидетельствование наличия шрамов на теле и других особых примет.
 

Также проведены отработки по гостиницам и саунам, в регионе такие помещения не установлены", - отметили в департаменте полиции.

 
Иную информацию в интересах следствия ДП не разглашает. 
 

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