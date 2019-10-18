На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются осадки

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 октября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today

"На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Жамбылской местами туман.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской областях ожидается местами туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, в Северо-Казахстанской местами – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства