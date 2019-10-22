Иностранцам придется платить штрафы за нарушение ПДД в Казахстане

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Водителям иностранных автомобилей будут приходить предписания о штрафах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, ведомство на протяжении двух лет реализует проект "Единый реестр административных производств", в рамках которого будет автоматизирован весь процесс, начиная с наложения штрафа и до его исполнения со снятием всех ограничений.

Уже разработано мобильное приложение, которое позволяет в минимальные сроки составить протокол об административном правонарушении. Более 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел по всей стране оснащены планшетами и с апреля текущего года протоколы по нарушениям ПДД составляются только в электронном виде. Кроме того, значительно упрощена процедура оплаты штрафов. Благодаря интеграции системы ЕРАП с банками второго уровня, все можно оплатить на месте, либо через кассовые терминалы и приложения", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что для своевременного доставления предписаний по штрафам используется гибридная электронная почта АО "Казпочта". Кроме того, уведомления приходят на абонентский номер сотовой связи правонарушителя. Также проведена интеграция с системами фото и -видеофиксации в столице и других областных центрах.

С 21 октября предписания о нарушениях, зафиксированных системами фото- и видеофиксации в столице, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и Шымкенте будут приходить не только водителям с казахстанскими номерами, но и автовладельцам с иностранной регистрацией. Ранее такая возможность отсутствовала, потому что предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля, зарегистрированного в РК. По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и, соответственно, сформировать административное предписание", - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Генеральной прокуратурой совместно с Комитетом административной полиции, Национальным банком, Государственным кредитным бюро, являющимся владельцем единой страховой базы и ТОО "Коркем-телеком", держателями камер "Сергек" проведена большая работа по идентификации водителей, управляющих автотранспортом с иностранными номерами. Сведения о лицах, управляющих иностранным автомобилем, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что на территории РК все водители вне зависимости от страны регистрации транспортного средства должны иметь полис обязательного страхования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства