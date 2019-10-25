В Алматы мошенница закладывала в ломбарды чужие вещи

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали женщину, которая нанесла крупный материальный ущерб жителям мегаполиса, сдавая чужие вещи в ломбарды, передает Kazakhstan Today.





"В настоящее время установлено, что 25-летняя подозреваемая – гражданка Т. - причастна к 10 фактам мошенничества, совершенным на территории города. Для преступных целей она использовала популярную интернет-площадку по реализации товаров: она брала у граждан вещи в аренду и в дальнейшем сдавала их в ломбарды. Этот "бизнес" приносили ей хорошую прибыль. В списке вещей: техника, меховые изделия, женские платья, смартфоны и бытовые приборы. После того как она сбывала товары, деньги тратила на свои нужды, а с настоящими владельцами вещей, приобретенных в аренду, она на связь так и не выходила", - сообщил начальник отделения криминальной полиции отдела полиции при УП Бостандыкского района майор полиции Сабит Сансызбаев.





По его словам, материальный ущерб составил около одного миллиона тенге. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Пресс-служба департамента полиции города Алматы

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