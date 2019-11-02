МВД: Казахстан не будет легализовывать употребление марихуаны

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан не будет легализовывать употребление марихуаны. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент агентства.

На сегодняшний день Казахстан не собирается легализовать употребление марихуаны в любом содержании. Например, в Шуской долине содержание канабиса в дикорастущей марихуане всего 5%. В Нидерландах - уже от 15 до 17%. А начинали они с этого уровня", - сказал Маткенов.

При этом он подчеркнул, что "любой сегодняшний наркоман, употребляющий тяжелые наркотики, начинал с легких наркотиков".

Глава департамента также отметил, что все государства, которые легализовали марихуану, сегодня пришли к другой проблеме. Люди стали принимать более сильные наркотики, в частности героин.

В целом, по словам Тлегена Маткенова, на состояние наркоситуации в республике в значительной степени влияет сырьевая база каннабиса в Шуской долине и посевы в Кызылординской области. Для пресечения его распространения ежегодно в период вегетации конопли с 1 июня по 31 октября проводится масштабная операция "Кокнар". В текущем году за период операции выявлено 898 наркопреступлений, 411 фактов сбыта и 156 хранения наркотиков в особо крупных размерах. Изъято свыше 17,5 тонны наркотиков, в том числе 8 килограммов героина, 222 килограмма гашиша и 5 килограммов синтетических наркотиков.

По данным МВД Казахстана, за 10 месяцев текущего года в республике выявлено 1878 наркопреступлений, 1118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 19,4 тонны наркотиков, в том числе 19 килограммов героина, 370 килограммов гашиша и 9 килограммов синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 их участника

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