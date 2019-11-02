МВД: Казахстан не будет легализовывать употребление марихуаны

На сегодняшний день Казахстан не собирается легализовать употребление марихуаны в любом содержании. Например, в Шуской долине содержание канабиса в дикорастущей марихуане всего 5%. В Нидерландах - уже от 15 до 17%. А начинали они с этого уровня", - сказал Маткенов.
При этом он подчеркнул, что "любой сегодняшний наркоман, употребляющий тяжелые наркотики, начинал с легких наркотиков".
Глава департамента также отметил, что все государства, которые легализовали марихуану, сегодня пришли к другой проблеме. Люди стали принимать более сильные наркотики, в частности героин.
В целом, по словам Тлегена Маткенова, на состояние наркоситуации в республике в значительной степени влияет сырьевая база каннабиса в Шуской долине и посевы в Кызылординской области. Для пресечения его распространения ежегодно в период вегетации конопли с 1 июня по 31 октября проводится масштабная операция "Кокнар". В текущем году за период операции выявлено 898 наркопреступлений, 411 фактов сбыта и 156 хранения наркотиков в особо крупных размерах. Изъято свыше 17,5 тонны наркотиков, в том числе 8 килограммов героина, 222 килограмма гашиша и 5 килограммов синтетических наркотиков.
По данным МВД Казахстана, за 10 месяцев текущего года в республике выявлено 1878 наркопреступлений, 1118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 19,4 тонны наркотиков, в том числе 19 килограммов героина, 370 килограммов гашиша и 9 килограммов синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 их участника
Как сообщалось ранее, полицейские Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей в ходе проведения операции "Кокнар" перекрыли канал поставки марихуаны и гашиша из южного региона в восточную часть страны.
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