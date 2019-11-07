В Алматы будут увеличивать объемы строительства жилья для нуждающихся категорий населения

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел личный прием граждан. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazakhstan Today.

"Среди пришедших на прием много тех, кто состоит в очереди за жильем и просит ускорить ее продвижение. Этот вопрос мы будем решать за счет увеличения объемов строительства домов для нуждающихся категорий населения", - сообщил аким.

Кроме того, по его словам, одним из серьезных вопросов является несвоевременная выплата заработной платы. "По обращению представителя компании "ТОЛ-Курылыс" поручил уточнить списки работников и закрыть долги по зарплате. В целом акиматом ведется комплексная работа по решению проблемы задолженности компаний перед работниками. Соответствующие поручения даны", - написал Бакытжан Сагинтаев.

Также он сообщил, что в ходе приема граждан были озвучены предложения по улучшению жизнедеятельности города. Среди них изобретение системы очистки воздуха, благоустройство пространств, реализация творческих замыслов, оцифровка информации по материнству и детству, обеспечение общественной безопасности. "Предложения изучим, возможно, какие-то будут реализованы через проект "Бюджет участия", по некоторым нужны более глубокие исследования, другие вынесем на Общественный совет", - заключил аким.

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