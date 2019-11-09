Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - 8 ноября 2019 года в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием антициклона в западных и южных областях Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-западные, северные и восточные регионы оказывает влияние ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронты - ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед. Местами по РК ожидается туман", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гололед, метель, в Акмолинской области - туман, усиление ветра на большей части до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-23 метров в секунду, в Восточно- Казахстанской области - низовая метель. В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, днем гололед, низовая метель. В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

"В Нур-Султане 8 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

8 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау утром и днем 8 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 8 ноября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ожидается гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

8-10 ноября в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 8 ноября ожидается туман.

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