В Циндао создается новая платформа международного сотрудничества программы "Один пояс, один путь"

Циндао. 8 ноября. Kazakhstan Today - В китайском городе Циндао создается новая платформа международного сотрудничества программы "Один пояс, один путь" , стало известно в ходе посещения пилотной зоны торговли Китай-ШОС, передает корреспондент агентства.

"Осенью 2019 года в Циндао подписано 11 договоров на сумму около 33 млрд юаней. Эти договоры относятся к высоким технологиям, микроэлектронике, новым материалам и другим передовым областям. Демонстрационная зона ШОС призвана создать новую платформу международного сотрудничества для программы "Один пояс, один путь", чтобы Циндао стал связующим звеном между востоком и западом, морем и материком. Мы создаем фонд с размером в 10 млрд юаней", - сообщил член постоянного комитета провинции Шаньдун, секретарь Ван Цин Цзянь.

По информации представителей местной администрации, "в демонстрационной зоне уже открыты сервисный центр ШОС, международный бизнес-инкубатор ШОС, здание центра международной торговли ШОС, научно-технический центр ШОС в числе 24 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет порядка 18,3 млрд юаней. В мае этого года успешно проведен форум ШОС в Циндао, в котором приняли участие около 400 представителей различных госорганов, торгово-экономических групп, предприятий из 18 стран ШОС, заключены сделки на сумму 153 млн юаней".

Напомним, более 40 мировых СМИ приняло участие в семинаре информационной сети "Один пояс, один путь". 23 апреля текущего года состоялось первое заседание совета информационной сети "Один пояс, один путь".

Всего к деятельности совета присоединились 204 СМИ. "На сегодняшний день в составе информационной сети уже 204 СМИ из 97 стран мира", - сообщил глава департамента внешних связей "Жэньминь Жибао" Ли Цзичань.

Он отметил, что СМИ являются важным узлом для укрепления понимания и дружбы между народами. Нынешний семинар важный проект для реализации совместной декларации информационной сети, а также конкретная мера для содействия производству информационной продукции в рамках "Одного пояса, одного пути".

Информационная сеть "Один пояс, один путь" следует принципам взаимного уважения, консультации на равноправной основе, взаимной выгоды, добровольной деятельности, а также поддерживает дух Шелкового пути, характеризующийся "мировым сотрудничеством, открытостью и инклюзивностью, взаимным обучением, взаимной выгодой".

Штаб Информационной сети "Один пояс, один путь" находится в Пекине. Информационная сеть "Один пояс, один путь" сосредоточена на создании платформы обмена и сотрудничества между СМИ из разных стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути", установлением нормализированного механизма работы, стимулированием совместного проекта.

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