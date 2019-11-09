Система Orphus

В Циндао создается новая платформа международного сотрудничества программы "Один пояс, один путь"

08.11.2019, 09:25 8722
В Циндао создается новая платформа международного сотрудничества программы "Один пояс, один путь"
Циндао. 8 ноября. Kazakhstan Today - В китайском городе Циндао создается новая платформа международного сотрудничества программы "Один пояс, один путь", стало известно в ходе посещения пилотной зоны торговли Китай-ШОС, передает корреспондент агентства.
 
"Осенью 2019 года в Циндао подписано 11 договоров на сумму около 33 млрд юаней. Эти договоры относятся к высоким технологиям, микроэлектронике, новым материалам и другим передовым областям. Демонстрационная зона ШОС призвана создать новую платформу международного сотрудничества для программы "Один пояс, один путь", чтобы Циндао стал связующим звеном между востоком и западом, морем и материком. Мы создаем фонд с размером в 10 млрд юаней", - сообщил член постоянного комитета провинции Шаньдун, секретарь Ван Цин Цзянь.
 
По информации представителей местной администрации, "в демонстрационной зоне уже открыты сервисный центр ШОС, международный бизнес-инкубатор ШОС, здание центра международной торговли ШОС, научно-технический центр ШОС в числе 24 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет порядка 18,3 млрд юаней. В мае этого года успешно проведен форум ШОС в Циндао, в котором приняли участие около 400 представителей различных госорганов, торгово-экономических групп, предприятий из 18 стран ШОС, заключены сделки на сумму 153 млн юаней".
 
Напомним, более 40 мировых СМИ приняло участие в семинаре информационной сети "Один пояс, один путь". 23 апреля текущего года состоялось первое заседание совета информационной сети "Один пояс, один путь". 
 
Всего к деятельности совета присоединились 204 СМИ. "На сегодняшний день в составе информационной сети уже 204 СМИ из 97 стран мира", - сообщил глава департамента внешних связей "Жэньминь Жибао" Ли Цзичань. 
 
Он отметил, что СМИ являются важным узлом для укрепления понимания и дружбы между народами. Нынешний семинар важный проект для реализации совместной декларации информационной сети, а также конкретная мера для содействия производству информационной продукции в рамках "Одного пояса, одного пути". 
 
Информационная сеть "Один пояс, один путь" следует принципам взаимного уважения, консультации на равноправной основе, взаимной выгоды, добровольной деятельности, а также поддерживает дух Шелкового пути, характеризующийся "мировым сотрудничеством, открытостью и инклюзивностью, взаимным обучением, взаимной выгодой". 
 
Штаб Информационной сети "Один пояс, один путь" находится в Пекине. Информационная сеть "Один пояс, один путь" сосредоточена на создании платформы обмена и сотрудничества между СМИ из разных стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути", установлением нормализированного механизма работы, стимулированием совместного проекта.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая