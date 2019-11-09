Холодная погода с осадками ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Холодная погода с осадками ожидается в Казахстане 9-11 ноября, передает Kazakhstan Today.

В выходные дни через территорию Казахстана в юго-восточном направлении будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми в большинстве областей ожидаются осадки, дождь, снег, гололёд и туман", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, "постепенно западный перенос тёплых воздушных масс с Атлантики будет меняться на северо-западный. Это означает, что на Казахстан начнут поступать уже холодные воздушные массы с районов арктических морей, что и станет причиной очередного похолодания в республике".

Также "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области на 9 ноября. В регионе местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный, восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

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