Митинг в поддержку трудовых прав казахстанцев прошел в Алматы

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы в сквере за кинотеатром "Сарыарка" прошел санкционированный митинг за ужесточение мер контроля по исполнению трудового и профсоюзного законодательства Республики Казахстан. На акции протеста собрались 30 активистов, передает Kazakhstan Today.

Инициатором проведения митинга выступило общественное объединение "Гражданская оборона".

Участники митинга поднимали в выступлениях проблемы профсоюзов, говорили о размерах и выплате заработной платы, затрагивали социально-экономические меры, способствующие ужесточению трудового законодательства, проблемы с соблюдением трудового законодательства и многие другие вопросы, касающиеся интересов трудящихся.

Мы считаем, что рабочие должны бороться за свои права, объединяться в профсоюзы. По этой причине мы и проводим митинг", - сказал заместитель председателя общественного объединения "Гражданская оборона" Дмитрий Литвин.

Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка, с соблюдением всех законодательных норм, сообщили организаторы.

С начала года в Алматы прошло шесть митингов, разрешенных местными властями.

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