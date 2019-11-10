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Митинг в поддержку трудовых прав казахстанцев прошел в Алматы

09.11.2019, 14:06 6103
Митинг в поддержку трудовых прав казахстанцев прошел в Алматы
Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы в сквере за кинотеатром "Сарыарка" прошел санкционированный митинг за ужесточение мер контроля по исполнению трудового и профсоюзного законодательства Республики Казахстан. На акции протеста собрались 30 активистов, передает Kazakhstan Today. 
 
Инициатором проведения митинга выступило общественное объединение "Гражданская оборона". 
 
Участники митинга поднимали в выступлениях проблемы профсоюзов, говорили о размерах и выплате заработной платы, затрагивали социально-экономические меры, способствующие ужесточению трудового законодательства, проблемы с соблюдением трудового законодательства и многие другие вопросы, касающиеся интересов трудящихся.
 

Мы считаем, что рабочие должны бороться за свои права, объединяться в профсоюзы. По этой причине мы и проводим митинг", - сказал заместитель председателя общественного объединения "Гражданская оборона" Дмитрий Литвин. 

 
Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка, с соблюдением всех законодательных норм, сообщили организаторы.
 
С начала года в Алматы прошло шесть митингов, разрешенных местными властями.
 

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